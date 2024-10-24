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Oğuzhan Uğur'dan dikkat çeken Bahçeli mesajı

Oğuzhan Uğur'dan dikkat çeken Bahçeli mesajı
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Eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan'ı Türkiye'ye getiren ve terörist başının ilk sorgusunu yapan albay Hasan Atilla Uğur'un oğlu olan ünlü sanatçı Oğuzhan Uğur, TUSAŞ'taki hain terör saldırısı sonrasında yaptığı açıklamada "Bahçeli’nin yaptığı açıklamadan hemen sonra gerçekleşmiş olması ne demek?" diye sordu.

Dün Başkent Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) nın Kahramankazan ilçesinde bulunan yerleşkesine düzenlenen kanlı terör saldırısı Türkiye'yi yasa boğarken, ünlüler de bu hain saldırıya tepki yağdırdı.

Ancak bu ünlüler arasında ne diyeceği en çok merak edilen isim kuşkusuz Oğuzhan Uğur'du. Çünkü Oğuzhan Uğur aynı zamanda, eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan'ı Türkiye'ye getiren ve terörist başının ilk sorgusunu yapan albay Hasan Atilla Uğur'un oğlu.

Oğuzhan Uğur 5 evladımızı şehit verdiğimiz kanlı saldırı sonrasında yaptığı açıklamada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yaptığı çağrıyı hatırlattı.

İşte Oğuzhan Uğur'un sosyal medyadan yayınladığı o mesaj:

"Şehitlerimize rahmet, yararılarımıza acil şifalar dilerim.
Devletimizin en hassas tesislerinden birine yapıldı bu saldırı. Pkk’nın yaptığı da kesinleşti. Öyle pata küte yapılacak bir saldırı da değildi. Planlı olduğu belli. Çok önceden de planlanmış olsa, bu hain saldırının dün Devlet Bahçeli’nin yaptığı açıklamadan hemen sonra gerçekleşmiş olması ne demek? Bu saldırı pkk’nın aslen apo’nun değil, kendilerini besleyen yabancı güçlerin güdümünde olduğunu mu gösteriyor? Bilemem. Her şey birbirine girdi. Öyle bir dönemde geldi ki… En abartılı acabalar bile mantıklı geliyor artık. Kahrolarak ve merakla izliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun.''

Bahçeli ne demişti ?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin 22 Ekim Salı günkü TBMM Grup Toplantısı'nda Öcalan için çağrı yaparak “Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM'de DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini açıklasın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenleme yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın. Ne Kandil ne Edirne, adres İmralı'dan DEM'e uzansın, bu ağır ve tarihi terör sorunu ülke gündeminden tamamen çıkarılsın. Hodri meydan, buna varız." demişti.

 

Etiketler oğuzhan uğur Atilla Uğur abdullah öcalan Devlet Bahçeli MHP açıklama tepki
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