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  3. 10 Eylül 2019 08:46

Oğuzhan Uğur'dan ''ipini çekerler'' diyen milletvekiline sert yanıt

Youtube'de izlenme rekorları kıran videoları ile adından sıkça söz ettiren Oğuzhan Uğur, sosyal medyada özelden yazıştığı milletvekiliyle yazışmalarını açıkladı.

Oğuzhan Uğur'dan ''ipini çekerler'' diyen milletvekiline sert yanıt
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Youtube'de izlenme rekorları kıran videoları ile adından sıkça söz ettiren şarkıcı Oğuzhan Uğur, sosyal medyada özelden yazıştığı milletvekiliyle olan görüşmesini açıkladı.

Oğuzhan Uğur, ismini vermek istemediği bir milletvekilinin kendisine “senin de ipini çekerler aslanım!” yazdığını ifade etti.

Milletvekiline yanıtı açıktan yazan Oğuzhan Uğur, Twitter’da şu mesajı paylaştı:

“İsim vermeyeyim bir milletvekili abimiz özelden bana 'senin de ipini çekerler aslanım!' yazmış engellemiş... Ben cevabımı buradan vereyim de havada kalmasın; Ben siz gibi kukla değilim vekilim, bizim ipimiz yok!”

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