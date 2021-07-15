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  3. Oğuzhan Uğur'dan paylaşım rekoru kıran video

Oğuzhan Uğur'dan paylaşım rekoru kıran video

Youtuber Oğuzhan Uğur, "Alkışlayın lan!" diyerek Twitter'dan dikkat çeken bir video paylaşım yaptı. Video bir anda paylaşım rekoru kırdı.

Youtuber Oğuzhan Uğur, "Alkışlayın lan!" diyerek Twitter'dan yeni bir paylaşım yaptı. "Doğru doğrudur yanlış yanlıştır. Bu tanımın karşılığını başka yorumlarla manipüle edemezsiniz. Kızıyorlar kızıyorlar, sonra aptala anlatır gibi anlatıyorum hak veriyorlar" diyerek masaya su döküp silen Uğur'u çevresindekiler alkışladı. 

Uğur sonrasında ise, "Alkışlanan benim burayı peçeteyle silmem oldu. Birisi de bana sormadı ki 'Ha uşağum sen o suyu oraya neden döktün?'. İşte memleketimizdeki durum da maalesef tam olarak bu" ifadelerini kullandı.

Uğur'un paylaşımı çok sayıda paylaşım ve beğeni aldı.

 

Etiketler oğuzhan uğur babalatv paylaşım video
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