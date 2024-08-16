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Okan Buruk'un ''Hadise ile aşk'' sorusuna tepkisi bu oldu

Okan Buruk'un ''Hadise ile aşk'' sorusuna tepkisi bu oldu
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Ünlü şarkıcı Hadise ile aşk yaşadığı iddia edilen Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk gazetecilerin Hadise ile aşk sorusunu yanıtsız bıraktı.

Hadise'nin, son olarak Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile yeni bir aşka yelken açtığı öne sürülmüştü. İkilinin geçtiğimiz günlerde katıldığı bir partide baş başa sohbet etmesinin, aşk haberlerinin çıkmasına sebep olduğu iddia edilmişti.

Gündem olan 'ilişki' iddialarının ardından Buruk ile Hadise'nin birlikte olmadığı ve sadece sohbet ettiği söylenirken; şarkıcının gerçek sevgilisinin yabancı bir yönetmen olduğu konuşulmuştu.

Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, önceki gece Etiler'de objektiflere takıldı. Buruk, geçtiğimiz günlerde adının aşk dedikodusuna karıştığı Hadise hakkındaki sorulara yanıt vermeden mekana giriş yaptı.

Etiketler Okan Buruk hadise aşk okan buruk ile hadise aşk mı yaşıyorlar
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