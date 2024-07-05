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Önce Hayko Cepkin, şimdi de Sıla... Bir konser daha iptal edildi

Önce Hayko Cepkin, şimdi de Sıla... Bir konser daha iptal edildi
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A Milli Takımımızın Euro 2024 Çeyrek Finali'nde Hollanda ile karşılaşacağı maç ile aynı güne den gelen Hayko Cepkin ve Sıla konserleri ertelendi.

A Milli Futbol Takımı Avusturya'yı mağlup ederek çeyrek finale katılmaya hak kazandı. Vincenzo Montella yönetimindeki Milliler çeyrek finalde Hollanda'nın rakibi oldu.

Ünlü şarkıcı Sıla da cumartesi günü oynanacak Hollanda- Türkiye maçından dolayı Çeşme konserini erteledi.

"MİLLİ TAKIMIMIZA BAŞARILAR DİLERİM"

Instagram hesabından konserini ertelendiğini duyuran Sıla, "Milli takımımızın maçı sebebiyle 6 Temmuz Çeşme konserimiz 2 Ağustos tarihine ertelenmiştir. Satın alınan biletler yeni tarihinde geçerli olacaktır. Milli takımımıza başarılar diler anlayışınız için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

HAYKO CEPKİN DE KONSER SAATİNİ DEĞİŞTİRDİ

Ünlü şarkıcı Hayko Cepkin de konserine bilet alan hayranının "İlk defa çeyrek final gördüm. Maç saatinde Hayko Cepkin konserindeyiz. Şansım bu kadar" paylaşımından dolayı sahne saatini değiştirdi.

X hesabından hayranına cevap veren Cepkin "Hizmet kapınıza kadar geldi. Milli takım çeyrek finale kalınca, Ataköy Marina konserimiz ile aynı gün aynı saate denk geldi. Biz de maç kaçmasın, izlenilsin diye konser saatimizi 20.15'e çektik. 22.00'de konser biter, sonra (şu anki) bilete göre minimum 5000 kişi maçı seyrederiz. İşte hizmet. Bizimle uyum içinde hareket eden organizasyona da teşekkürler. Tekrar belirtiyorum dakik oluşumu zaten biliyorsunuz tam 20.15 konserimiz başlar ki maç saatine sarkmayalım" dedi.

Etiketler hayko hayko cepkin sıla sıla gençoğlu
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