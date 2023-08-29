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Oyuncu Ünal Silver hayatını kaybetti

Oyuncu Ünal Silver hayatını kaybetti
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Oyuncu Ünal Silver hayatını kaybetti. 75 yaşındaki Silver, bir süredir hastanede tedavi görüyordu. 

Bir süredir tedavi gören oyuncu Ünal Silver, 75 yaşında hayatını kaybetti.

Acı haberi oyuncunun menajerlik ajansı duyurdu. Renda Güner sosyal medya hesabında "Usta Oyuncumuz ve çok değerli dostumuz Ünal Silver’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.. Onu çok özleyeceğiz" notunu paylaştı.

Oyuncu Ünal Silver hayatını kaybetti - Resim : 1

HÜLYA DUYAR'DAN VEDA MESAJI

Oyuncu Hülya Duyar, yakın dostu Ünal Silver'in Vefat haberinin ardından veda mesajı yayınladı.

"Ünal Silver gibi bazı özel insanlarla paylaşılan anılar, bir ömre sığamıyorken aslında hiçbir paragrafa sığamaz ama can dostuma aramızdan ayrıldığı bu günde, buradan teşekkür etmek istedim... Teşekkür edeceğim çünkü benim için bu bir veda değil... Hayatımızın büyük çoğunluğunda birbirimiz ile mutluluklarımızı, hüzünlerimizi, dertlerimizi, sırlarımızı, yeri geldi hanemizi yeri geldi soframızı paylaştık. Sen bana hem can, hem yol arkadaşı, yeri geldi hem hoca hem abi hem de babam oldun. Yerin bende çok ayrı... Şimdi, paylaştığımız bu hayatta senin bana kattıkların ile birlikte tüm güzellikleri yaşatmaya devam edeceğim, ben anılarımızı yaşattıkça, sen de benimle yaşamaya devam edeceksin, o yüzden bu bir veda değil... Her şey için teşekkür ederim can dostum, ruhun gibi parlayan ışıkların içinde uyu..."

Etiketler ünal silver
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