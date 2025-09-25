  1. Anasayfa
Ozan Güven ile Damla Uğurtürk aşk mı yaşıyor ?
Ünlü spiker Damla Uğurtürk ile eski kız arkadaşı Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle 2 yıl 3 ay hapis cezası alan Ozan Güven'in aşk yaşadığı iddiası gündeme bomba gibi düşerken ilk açıklama güzel spiker Damla Uğurtürk'ten geldi.

Ünlü oyuncu Ozan Güven, eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle 2 yıl 3 ay hapis cezası almıştı.

Ozan Güven'in adının karıştığı ve bir döneme damga vuran kadına şiddet rezaletinin ardından kamuyunda Ozan Güven'e yönelik tepkiler çığ gibi büyümüş ve olayın üzerinden yıllar geçse de unutulmamıştı. Öyle ki Ozan Güven'in adı ne zaman yeni bir projede anılsa önce sosyal medyada ardından da kamuoyundan çok sert tepkiler yükselmeye devam ediyor.

Şimdi de Ozan Güven'in ünlü spiker Damla Uğurtürk ile aşk yaşadığı iddia edildi.

Sürpriz aşk iddiası sonrasında sessizliğini ilk bozan isim ise ünlü spiker Damla Uğurtürk oldu. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Uğurtürk "Uff saçma haber. Ozan sevdiğim bir arkadaşım, hatta uzun yıllardır arkadaşım. Fenerbahçe seçimi öncesi stadın yakınında oturduğundan yeni köpeğini görmeye gittim." ifadelerini kullandı.

