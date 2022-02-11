  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Pınar Deniz ile Yiğit Kirazcı'yı bu ''öpücük'' mü ayırdı ?

Pınar Deniz ile Yiğit Kirazcı'yı bu ''öpücük'' mü ayırdı ?

Pınar Deniz ile Yiğit Kirazcı'yı bu ''öpücük'' mü ayırdı ?

Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı'nın ayrılık nedeninin güzel oyuncunun Yargı dizisinde rol arkadaşı Kaan Urgancıoğlu ile öpüşmesi olduğu iddia edildi.

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz, yaklaşık 7 aydır kendisi gibi oyuncu olan Yiğit Kirazcı ile birliktelik yaşıyordu. Ancak çift, ilişkilerini sonlandırma kararı aldı. İddialara göre ayrılık sebebi ise Pınar Deniz'in Yargı'daki rol arkadaşı Kaan Urgancıoğlu ile öpüşmesi... Aşıklar Instagram'dan da birbirini takibi bırakınca sosyal medyada gündem oldu.

Öpüşme krizinin ayrılık getirmesi haberine Demet Akalın sessiz kalmadı. Yiğit Kirazcı'nın Pınar Deniz'in rol arkadaşıyla öpüşme sahnelerinin artmasını kıskanması iddialı Akalın Alişan'ın geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamayı hatırlatmasına sebep oldu. 

Akalın paylaşımında "E Alişan'ı linç ettiniz" dedi.

Alişan şu sıralar boşanmak üzere olduğu iddia edilen Buse Varol'u seçmesinin sebebinin dizilerde öpüşmemesi olduğunu söyleyince tepki çekmişti.

 

 

Etiketler Pınar Deniz ile Yiğit Kirazcı Pınar Deniz Yiğit Kirazcı öpüşme sahnesi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Öğrencisini WhatsApp'tan taciz eden öğretmen tutuklandı
Türkiye'de bir ilk! Çocuk Adalet Merkezi'nde ilk duruşma
Ünlü çift boşandı! Adliyeden ''Yaşasın adalet'' diyerek ayrıldı
Macron'u alay konusu yapan uzun masanın sırrı çözüldü
Karadenizli müzisyen Sait Uçar'ın cenazesinde tepki çeken görüntü
Altınlar yastık altından böyle çıkacak: ''Kur Korumalı Altın Hesabı'' geliyor
Merkez'in dolar ve enflasyon tahminleri dolar, euro ve altını ateşledi
MSB'den ''Milli Mücadele'' paylaşımı
Survivor'da mahalle kavgası! Hikmet ve Yunus Emre yumruk yumruğa birbirine girdi
Kulislerde flaş iddia: Kabinede ve bir kurumda değişim yolda