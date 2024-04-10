Reha Muhtar: ''Deniz Uğur hamileyken Tamer Karadağlı ile ilişkisine devam etti''

Reha Muhtar, eski eşi Deniz Uğur ile sosyal medya üzerinden şoke eden bir iddiada bulundu. Ünlü televizyoncu eski eşi Deniz Uğur'un hamileyken kendisini ünlü oyuncu ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı ile aldattığını öne sürdü.

Türkiye'nin ünlü televizyoncularından Reha Muhtar, Deniz Uğur ile yaşadığı ve geçtiğimiz yıllarda sona eren olaylı evliliğinin ardından eski eşi hakkındaki skandal iddialarıyla gündemde. Reha Muhtar'dan bugüne kadarki açıklamalarının hepsini birden gölgede bırakan bir iddia geldi. Muhtar'ın paylaşımını görenler "ne yapıyorsun Reha Muhtar" dedi. Çünkü Reha Muhtar eski eşi Deniz Uğur'un hamileyken kendisini aldattığını öne sürdü. Reha Muhtar'ın iddiasına göre eski eşi Deniz Uğur'un kendisini aldattığı kişi de ünlü oyuncu Tamer Karadağlı... Ağustos ayından bu yana Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü görevini yürüten ünlü oyuncu Tamer Karadağlı ile eski eşi Deniz Uğur'un ilişki yaşadığını öne süren Reha Muhtar, kendi X hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek, "TAMER KARADAĞLI Deniz Uğur’la İlişkisini Çocuklarıma Hamile Kaldığı Esnada Devam Ettirdi.Öğrendiğimde Deniz Uğur’dan Ayrıldım. 15 Yıldır Çocuklarıma Anne ve Baba Oluyor İftiralara Karşı Tek Başına Mücadele http://Ediyorum.Dev Tiy Gen Md Taner Karadağlı Budur Sn @TayyipErdoğan" dedi. İşte Reha Muhtar'ın o paylaşımı: