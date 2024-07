Rock Off Festivali Amon Amarth'ı ağırlayacak

İstanbul'da 10'uncu kez yapılacak olan Rock Off Festivali Amon Amarth'ı Türk hayranlarıyla buluşturacak.

Freebird Agency organizasyonu ve +1’in katkılarıyla düzenlenecek festivalin ana grubu İsveçli topluluk Amon Amarth.

Festivalin ilk senesinde de etkinliğe katılan grup, Heidrun Over Europe turnesi kapsamında Viking temalı sahneyle dinleyicileriyle buluşacak.

İsveç’te 1992’de kurulan Amon Amarth grubu, Johan Hegg önderliğinde gitarda Olavi Mikkonen, bass gitarda Ted Lundström, ritim gitarda Johan Söderberg ve bateride Jocke Wallgren’den oluşuyor.

12 stüdyo albümüne imza atan grubun sevilen şarkıları arasında ‘The Pursuit of Vikings’, ‘Guardians of Asgaard’, ‘Valhall Awaits Me’ ve ‘Death in Fire’ yer alıyor.

Türk heavy metalinin öncü isimlerinden Pentagram da İsveçli gruptan önce festivalde konser verecek.

İlk kez 2014’te düzenlenen festival bugüne kadar Megadeth, HIM, Gojira, Kreator, Haggard, Stratovarius, Children of Bodom, Sabaton, Dragonforce, The Halo Effect, Ensiferum, Leprous, Murder King, Black Tooth dahil birçok yabancı ve yerli grubu ağırladı.