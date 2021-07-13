Şarkıcı Zara göğüs dekoltesini böyle sansürledi

Koronavirüs döneminde aldığı kilolardan şikayetçi olan Zara tatil pozları ile gündeme gelmeye devam ediyor.

Şarkıcı Zara son zamanlarda sesinin yanı sıra değişimi ile de adından çokça söz ettiriyor.

Sevilen sanatçı Zara geçirdiği estetik operasyonlarla adeta bambaşka birine dönüştü.

Sosyal medyayı aktif kullanan Zara takipçilerine paylaşımlarda bulunmayı ihmal etmiyor. Pandemi döneminde kilo aldığını her fırsatta dile getiren Zara tatil sezonunu açtı.

Tekne paylaşımlarıyla dikkat çeken Zara, yeni bir paylaşım daha yaptı.



Teknede olan bir karesini paylaşan Zara, dekolte vermemek için göğüs bölgesini gül ile sansürledi. Zara'nın bu hareketine bazı takipçileri "Madem sansürleyeceksin neden paylaşıyorsun" yorumları yaptıç