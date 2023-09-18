  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Şarkıcı Zara nasıl kilo verdiğini anlattı

Şarkıcı Zara nasıl kilo verdiğini anlattı

Şarkıcı Zara nasıl kilo verdiğini anlattı
Güncelleme:

Verdiği kilolarla dikkat çeken şarkıcı Zara, yakın zamanda amcasını kaybettiği için iştahının kesildiğini ve günde 16 saat aç kaldığını söyledi.

Yüzündeki değişim ve verdiği kilolarla adından söz ettiren Zara, konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi. Yakın zamanda amcasını kaybettiği için iştahının kesildiğini söyleyen Zara, kendisi 16 saat aç bıraktığı diyetten bahsetti.

16.00'DAN SONRA YEMEK YEMİYOR
Nasıl zayıfladığını anlatan şarkıcı, "Yakın zamanda amcamı kaybettim. Bir süredir yemekten kesildim. Kendisi baba yarısı olurdu. Allah rahmet eylesin. Bir süredir de diyet yapıyorum. Öğlen 4'ten sonra yemek yemiyorum. Sadece bitki çayları veya ödem attırıcılar kullanıyorum. Günde yaklaşık 16 saat aç kalıyorum. Bunun çok faydasını gördüm" ifadelerini kullandı.

Etiketler zara şarkı kilo
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Tarlada 30 TL, markette 240 TL! Hasat başladı
Geçen sene 40 liraydı, bu sene 8 lira! Ürünler elde kaldı
Depremin yıktığı Hatay'dan ilginç görüntü! Gören bir daha bakıyor
Atatürk ve Türkiye için skandal paylaşımlara tepki yağdı
Depremzedenin musluklarından su yerine bakın ne aktı
Benzin, motorin ve LPG'ye yeni zam ufukta gözüktü
Kredi çekecekler dikkat! Düşük faizli kredi imkanı yolda
Tüm çalışanları kıskandıracak adım: Sadece 4 gün çalışacaklar
Dolar, Euro ve altın yeniden gaza bastı
Orman yangınında 2'nci gün: Alanya küle döndü