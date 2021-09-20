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Seda Sayan ile Nihat Doğan hakkında olay iddia

Seda Sayan ile Nihat Doğan hakkında olay iddia

Nihat Doğan eski sevgilisi Seda Sayan'ın programına çıkacak iken bir anda formatın değişmesi dikkat çeken bir iddiayı da gündeme getirdi.

Seda Sayan programına eski sevgilisi Nihat Doğan'ı çıkaracaktı. Ancak Doğan ‘Sabahın Sultanı Seda Sayan’ programına konuk olacak iken bir anda programın formatı değiştib

Bu ani değişimin sebebi kıskançlık krizi olarak yorumlanmıştı. İddialara göre, Sayan’ın genç sevgilisi, Nihat Doğan’ı kıskandı ve bu yüzden programa konuk alınmamasına karar verildi. Ancak Seda Sayan, konu ile ilgili son noktayı koydu.

Sayan açıklamasında "Nihat, birkaç kere işi olduğu için verilen tarihleri kendisi iptal etti. Bu kez de biz şarkıcı-yorumcu olmadan programa devam etme kararı aldık. Ayrıca Nihat benim çok iyi ARKADAŞIMDIR.”

 

Etiketler format seda sayan nihat doğan program
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