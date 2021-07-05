Selin Şekerci ve İbrahim Selim aşkı böyle ortaya çıktı

Kısa bir süre önce yeni bir aşka yelken açan Selin Şekerci ve İbrahim Selim, baş başa tatilde görüntülendi.

Selin Ciğerci ve İbrahim Selim birlikteliği magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Taze aşıklar Selin Şekerci ile İbrahim Selim baş başa tatile çıktı. Denize giren çiftten İbrahim Selim muhabirleri fark edince paniklerken, Selin Şekerci el salladı.