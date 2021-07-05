  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Selin Şekerci ve İbrahim Selim aşkı böyle ortaya çıktı

Selin Şekerci ve İbrahim Selim aşkı böyle ortaya çıktı

Selin Şekerci ve İbrahim Selim aşkı böyle ortaya çıktı

Kısa bir süre önce yeni bir aşka yelken açan Selin Şekerci ve İbrahim Selim, baş başa tatilde görüntülendi.

Selin Ciğerci ve İbrahim Selim birlikteliği magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. 

Taze aşıklar Selin Şekerci ile İbrahim Selim baş başa tatile çıktı. Denize giren çiftten İbrahim Selim muhabirleri fark edince paniklerken, Selin Şekerci el salladı.

Etiketler Selin Şekerci çift aşk
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Enflasyon açıklandı; memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
AK Partili kadın milletvekilinden tepki çeken video paylaşım
Kurban Bayramı'nda ''sokağa çıkma'' ve ''seyahat'' yasağı olacak mı ?
MetroPOLL'ün ''Erdoğan'ın görev onayı'' anketi açıklandı
Pınar Altuğ fiziğiyle genç kızlara taş çıkarttı
Tuba Büyüküstün makyajsız haliyle olay oldu
Canlı yayında Erdoğan kavgası: ''Erdoğan'ın adaylığı hukuki değil, anket firmaları sormasın''
Enflasyon dolar, euro ve altını ateşledi
Marmara Denizi'nde müsilajın son hali böyle görüntülendi
CHP ile İYİ Parti'nin kurduğu Millet İttifakı'na 5 parti daha katılıyor!