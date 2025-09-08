Serdar Ortaç sahnede önce korkuttu, sonra güldürdü... Bir anda donup kaldı

Uzun bir süredir MS hastalığı ile mücadele eden hatta geçtiğimi günlerde "10/15 yıl ömrüm kaldı" diyen Serdar Ortaç'ın konser sırasındaki zor anları önce korkuttu sonra güldürdü.

MS hastalığıyla mücadele ettiği bilinen Serdar Ortaç, geçtiğimiz gün sahneye çıktığı konserde beklenmedik bir an yaşadı. Ünlü popçu, şarkısının sözlerini bir anda unuttu ve "Neydi sözleri?" diyerek salondaki izleyicileri güldürdü. Sabah'ta yer alan habere göre; bir süre toparlanmaya çalışıp "Hatırlayacağım" diyerek şarkıya devam etmeyi denese de, kısa süre sonra "Yok, hatırlayamayacağım" demesi salonda kahkaha tufanı kopardı. Sabah Gazetesi