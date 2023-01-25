Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un Aile dizisinden ilk fragman

Show TV'de ekrana gelecek olan, Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolde yer aldığı "Aile" dizisinin ilk fragmanı yayınlandı.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'yı uzun bir aranın ardından ekranlara döndüren "Aile" dizisinin ilk fragmanı yayınlandı.

Senaryosunu Hakan Bonomo'nun kaleme aldığı Ay Yapım imzalı dizi, Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Fragmanda Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un tanışma sahneleri yer alırken dizinin yayın tarihi ise henüz netleşmedi.

Fragman sosyal medyada da ilgi gördü. Fragmanın yayınlanmasının ardından #SerenaySarıkaya #KıvançTatlıtuğ ve #Nejatİşler etiketleri Twitter Türkiye gündeminde ilk sıralara yerleşti.