Şeyma Subaşı: ''Acun ile ilk tanıştığımızda...''

Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı ile olan ilişkisine dair açıklamalarda bulundu. Subaşı, "Acun’la tanıştıktan sonra hayatım başka bir yöne doğru değişti" diye konuştu.

Acun Ilıcalı ile ilişkisine dair konuşan Şeyma Subaşı, şu ifadeleri kullandı:

“Ben bir tasarımcıyken, Acun’la tanıştıktan sonra hayatım başka bir yöne doğru devam etmeye başladı. Güzeldi her şey. İlişkinin nasıl başladığıyla ilgili aslında bilmediğiniz çok şey var ama tabi bunları anlatmayacağım. Yaklaşık 10 senedir kendimi farklı bir Şeyma Subaşı olarak farklı bir dünyaya girmiş olsam da, kendimi tam bildiğim dönem aslında 2 senedir diyebilirim."

