Şeyma Subaşı yeniden aşka mı tutuldu ?

Şeyma Subaşı, tatil yapmaya devam ediyor. Şeyma Subaşı, Miami'nin ardından Meksika'nın dünyaca ünlü turizm merkezi Tulum'a gitti. Subaşı, sosyal medya hesabı Instagram'da da jakuzi keyfini takipçileriyle paylaştı.

Eski eşi Acun Ilıcalı'dan ayrıldıktan sonra DJ Guido Senia ile sevgili olan Şeyma Subaşı'nın ismi Mısırlı yatırımcı Mohammed Al Saloussi ile anılıyordu.

Bu konu hakkında hiç açıklama yapmayan Subaşı son paylaşımında ince mesaj vermeyi ihmal etmedi.