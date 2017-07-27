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  3. 27 Temmuz 2017 23:34

Şeyma Subaşı'ndan olay sözler

Acun Ilıcalı ile eylül ayında nikah masasına oturacak olan Şeyma Subaşı, kendisine gelen eleştirilere böyle yanıt verdi.

Şeyma Subaşı'ndan olay sözler
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Acun Ilıcalı ile eylül ayında nikah masasına oturacak olan Şeyma Subaşı, "estetikli olduğu" ve "paylaşımlarında photoshop kullandığı" iddialarına instagram hesabı üzerinden cevap verdi.

Şeyma Subaşı, sosyal medyada yaptığı paylaşımların altına, "estetikli olduğu" ve "photoshop kullandığı" şeklinde yorumlar gelince, İnstagram hesabı üzerinden ilginç bir açıklama yaptı.

Ünlü yapımcı Acuın Ilıcalı'nın sevgilisi ve çocuğunun annesi, instagram'ın hikaye kısmında yayımladığı iki karenin üzerine şunları yazdı:

"Dudaklarıma en son bir sene önce değil de her ay düzenli olarak dolgu yaptırıyorum. Ya da dur botox, dolgu vardı. Heh kaburgalarımı aldırdım, yağlarımı aldırdım, bir de burnumu yaptırdım. spor ve photoshop değildi sizi kandırmış olmayayım."

estetik , kaburga , şeyma subaşı
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