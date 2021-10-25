Sibel Can ile Emir Sarıgül aşkı bir kez daha belgelendi

Şarkıcı Sibel Can ve Emir Sarıgül aylar sonra yine birlikte kameralara yakalandı.

Yıllardır aşklarını gözlerden uzak yaşayan Sibel Can ile Emir Sarıgül aylar sonra ilk kez ve yeniden tv100 tarafından görüntülendi. Ünlü şarkıcı Sibel Can ile Emir Sarıgül, 6 yıldır gözlerden uzak bir beraberlik yaşıyor.

Çift, geçen yaz ilk kez Bodrum tatilinde tv100 tarafından görüntülenmişti. Aylar sonra onları görüntüleyen yine tv100 oldu.

Sibel Can ve Emir Sarıgül aynı araçla İstanbul'daki bir restorana gitti, arkadaşlarıyla buluştu, yemek yedi. Yemekte Sibel Can'ın çok keyifli olduğu gözlerden kaçmadı.

TV100