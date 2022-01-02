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Simge Aköz ve Berkay Ateş yeni yıla birlikte girdi: İşte o aşk pozu...

Simge Aköz ve Berkay Ateş yeni yıla birlikte girdi: İşte o aşk pozu...

2021 yılının son günlerinde Simge Aköz ve Berkay Ateş aşkı gündem olmuştu. Kadın Milli Voleybol Takımı oyuncularından Simge Aköz ile Berkay Ateş yeni yıla da birlikte girdi.

'Sadakatsiz' dizisinde 'Aras karakterine hayat veren Berkay Ateş aradığı aşkı milli voleybolcumuz Simge Aköz'de buldu.

2021 yılının son günlerinde aşk haberleriyle gündeme gelen ikili birlikte arkadaş ortamında görüntülenmiş ancak aşk iddialarına dair yorum yapmamıştı.

Simge Aköz ve Berkay Ateş yeni yılda da birlikteydi. Arkadaşlarıyla yılbaşı kutlamasında olan taze aşıkların aşk pozları sosyal medyada ortaya çıktı.

ARKADAŞ ORTAMINDA TANIŞTILAR
Daha önce 'Çukur', 'Alev Alev', 'Anne' gibi dizilerde rol alan 34 yaşındaki oyuncu seti olmadığı dönemlerde Simge Aköz'ü sahada da izlemeye gidiyor. İkilinin arkadaş ortamında tanıştıdığı da iddialar arasında. Simge Aköz ile Berkay Ateş, geçtiğimiz günlerde Kadın Milli Voleybol Takımı oyuncusu Ebrar Karakurt ve oyuncu Güven Murat Akpınar'la bir araya gelmişti.

Etiketler Simge Aköz berkay ateş
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