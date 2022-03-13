Simge Sağın da ''derin yırtmaç'' modasına uydu

'Mış mış', 'Yankı', 'Ben bazen', 'Öpücem' gibi şarkılarıyla dikkat çeken popçu Simge Sağın sahne kıyafeti ile gündeme geldi.

2022 yazı için şimdiden 30 konser anlaşmasını yapan Simge Sağın, Büyükçekmece'de bir mekanda konser verdi. Ünlü şarkıcı, sahne öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelerek soruları cevapladı.

DOĞRU BESLENME, PLANLI YAŞAM

Simge, "Bu tempoya nasıl ayak uyduracaksınız?” sorusuna, "Doğru beslenerek, planlı yaşayarak üstesinden geleceğim. En önemlisi işimi aşkla yaptığım için problem olmayacak" yanıtını verdi.

Milliyet