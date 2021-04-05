Söylemezsem Olmaz programından bir kötü haber daha!

Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, hastanede tedavi gören Söylemezsem Olmaz programının yorumcusu Seren Serengil’le ilgili korkutan açıklamalar yaparken, programın yapımcısı Bilal Özbilge’nin de anjiyo olduğunu duyurdu.

Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, “Söylemezsem Olmaz ekibine nazar değdi” başlıklı bugünkü yazısında programının yapımcısı gazeteci Bilal Özbilge’nin dün anjiyo olduğunu duyurdu. Akay, hastanede tedavi gören programın yorumcularından Seren Serengil’in ise sağlık durumu hakkında bilgi vererek, bugün ekranlarda olmayacağını, canlı yayına Çarşamba günü döneceğini ve programın Arto ve Bircan Bali ile devam edeceğini söyledi. Özbilge’nin hastanede çekilen fotoğrafını da paylaşan Akay, “Söylemezsem Olmaz programının yorumcularından değerli arkadaşımız Seren Serengil’den sonra, programın yapımcısı değerli gazeteci ağabeyimiz Bilal Özbilge de dün anjiyo oldu. Kolundaki ağrı ile hastaneye giden Özbilge, acilen anjiyoya alındı. Ana damarında yüzde otuz tıkanıklık olduğu öğrenilen Özbilge’nin sağlık durumu çok iyi ancak doktorları, stresten uzak durması ve yediklerine çok dikkat etmesi gerektiğini söylemiş. Bilal ağabeyciğim kendine çok iyi bak, acil şifalar diliyorum.” açıklaması yaptı.

Seren Serengil Çarşamba Günü Ekrana Dönüyor

Seren Serengil’in sağlık durumu hakkında bilgi veren ve Serengil’in hastanede çekilen fotoğrafını da paylaşan ünlü sanatçı Onur Akay, “Geçtiğimiz hafta canlı yayında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Seren Serengil, bugün taburcu olacaktı ancak tetkikleri ve doktor kontrolleri devam ettiği için, inşallah Çarşamba günü taburcu olacak ve ekranlara dönecek. Program değerli arkadaşlarımız Arto ve Bircan Bali ile devam edecek. Seren’in şeker metabolizması bozulmuş ve karaciğerin iç ve dış safra kanallarında saptanan değerler oldukça yüksekmiş. Bu nedenle vücudunda ciddi anlamda yıpranma olmuş ve bu değerler vücut yapısını bozmuş ve vücudundaki hasarlı noktaların tedavisine devam ediliyor. Değerleri kontrol altına alınmazsa Allah korusun karaciğere zarar verebiliyormuş. Şeker metabolizması bozukluğu nedeni ile yoğun bir halsizlik ve yorgunluk da yaşayan Seren’in, aynı yapımcısı Bilal ağabey gibi stresten uzak bir yaşam sürmesi gerekiyormuş. Doktorları bir hafta veya on gün dinlenmesini önermiş ama Seren sizlerden uzak kalamadığı için Çarşamba günü ekrana dönmeyi planlıyor. Ancak doktorları sürekli kendisini takip edecekmiş ve alması gereken takviyeleri gerekirse zorla almasını sağlayacaklarmış. Seren’ciğim kendine çok iyi bak, acil şifalar diliyorum.” ifadelerini kullandı.