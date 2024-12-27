Squid Game'den 3'üncü sezon müjdesi

Netflix'te yayınlanan Güney Kore dizisi Squid Game'in 7 bölümden oluşan ikinci sezonu izleyicilerle buluşurken dizinin finali olacak üçüncü sezonu için de tarih verildi.

Netflix'in küresel bir fenomene dönen Güney Kore yapımı dizisi Squid Game'in ikinci sezonu dün izleyiciyle buluştu.

Dizi, yayınlanmasıyla birlikte platformda tekrar en çok izlenen yapım haline geldi.

7 bölümden oluşan 2. sezonda Lee Jung-jae, Gong Yoo ve Wa He-jun gibi oyuncular yer alıyor.

İlk sezonunda 14 dalda Emmy adaylığı elde eden dizi, 2 milyar 200 milyon saat izlenmeyle en çok izlenen Netflix dizisi durumunda.

Öte yandan dizinin üçüncü sezonunun da yolda olduğu açıklandı. Netflix'ten yapılan duyuruda 2025'te yayınlanacak üçüncü sezonun aynı zaman da final sezonu olacağı belirtildi: "Squid Game 2025'te 3. Sezon için geri dönecek ve bu aynı zamanda gerilimin sonuncusu olacak."

Dizinin yönetmeni, yazarı ve baş yapımcısı Hwang Dong-hyuk, izleyicilere seslendiği bir mektupla haberi doğruladı.