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  3. 24 Nisan 2020 07:27

Survivor Adası'ndan 23 Nisan için canlı yayında İstiklal Marşı sürprizi

Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler yarışmacıları, 23 Nisan coşkusunu Dominik'te yaşadı. Dominik'ten canlı yayınla bağlantı yapan Acun Ilıcalı ve Survivor yarışmacıları, 23 Nisan coşkusunu İstiklal Marşı okuyarak taçlandırdı.

Survivor Adası'ndan 23 Nisan için canlı yayında İstiklal Marşı sürprizi
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Acun Ilıcalı, Survivor'da bir ilke imza atarak yarışmacılarla birlikte Dominik'ten canlı yayın yaptı. TV'de hafta sonu yayınlanacak olan dokunulmazlık oyunu çekimleri öncesinde Acun Ilıcalı ve yarışmacılar ellerinde Türk bayraklarıyla seyirci karşısına çıktı.

CANLI YAYINDA İSTİKLAL MARŞI OKUDULAR

Koronavirüs nedeniyle tüm Türkiye balkonlardan ve pencerelerinden İstiklal Marşı'nı hep birlikte okudu. Acun Ilıcalı da Survivor yarışmacıları ve yapım ekibinin çocuklarıyla birlikte Dominik'ten yaptığı canlı yayınla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusuna ortak oldu.

Acun Ilıcalı, Survivor 2020 yarışmacılarıyla birlikte çocukları da bu coşkuya ortak ederek hep bir ağızdan İstiklal Marşımızı seslendirdi ve mesajlarını ülkemize iletti.

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