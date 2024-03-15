Survivor All Star adasına veda eden isim belli oldu

Survivor All Star'da Pınar Saka, Gizem Memiç, Aysu Keskin ve Berna Canbeldek’in eleme potasında olduğu gecede adaya veda eden isim belli oldu.

Survivor All Star'da dün akşam 4 aday eleme potasında adada kalabilme mücadelesi verdi. Geçen hafta Sema'nın diskalifiyesi ve Mustafa Kemal'in vedasının ardından bu hafta da bir isim adaya veda etti.

Survivor All Star’da düellolar kıyasıya mücadeleye sahne oldu. 4 adayın eleme potasında yer aldığı gecede adaya veda eden isim belli oldu. Geçen hafta Sema’nın diskalifiyesi ve Mustafa Kemal’in vedasının ardından bu hafta da Pınar adaya veda etti. Kardeşi Sema’nın diskalifiye edilmesine neden olan Pınar’ın gidişinin Seda’yı sevindirdiği görüldü.

Survivor All Star'da düellonun ilk turunda Gizem Memiç 5-0'lık skorla Aysu Keskin'in yenerek adada kalmayı garantiledi. Berna Canbeldek de 5-3'lük skorla Pınar Saka'yı yenerek adada kalmayı garantiledi. Adaya veda eden isim düello finalinde Aysu Saka'ya 5-3'lük skorla yenilen Pınar Saka oldu.

Düelloyu kaybeden Pınar veda konuşmasında şunları söyledi:

"Bugün atışlar bana bakmadı demenin telpınar skaafisi olmadığı bir akşam. Çünkü bunun yarını yok. Şu an nasıl hissediyorsun dersen, bir araba gidiyor ve ben daha varmak istediğim durağa varmadan arabadan indim, indirildim neyse. Araba devam ediyor arkasından bakıyorum, üzgünüm. Ama bir yandan da her zaman indiğim yerden başka güzel yollara devam ettim. Şimdi de aynısının olacağına inanıyorum... Elimden geleni yaptım, savaştım. Ama rakiplerim daha iyi savaştı. takımımda kırgınlıklar yaşadığım, kavga ettiğim kişiler oldu. Çok sevdiğim kişiler var, görüşeceğim ve birlikte vakit geçirmekten, anı biriktirmekten çok keyif aldığım kişiler var. Hepsine çok teşekkür ederim. Kırdığım kişiler sizden özür dilerim. 7 sene buraya geldim. İyi ki geldim. Hiç pişman değilim değişik bir deneyim oldu. Böyle kendimi heralde köprüden önce son çıkış gibi denemek istedim. Üzgünüm ama tesellim oğluma sevdiklerime kavuşmak. Benim yolculuğum bitti. Herkese teşekkürler."

Geçtiğimiz günlerde yayımlanan bölümde mavi takımdan isimler karıştıkları olay sonucu ceza almıştı. Ceza alan isimler arasından Poyraz 10 oyun, Batuhan 2 oyun ve Hakan dışındaki erkek oyuncular da 3'er ödül oyunu cezası almıştı.

Sema Aydemir halay çekip kutladı

Pınar'ın elendiğini duyan Sema Aydemir kamera karşısına geçip sevinçten halay çekti. Sema Aydemir'in o anlarına; 'Sonunda nefes aldı', 'Rahatlama geldi' gibi yorumlar yapıldı.