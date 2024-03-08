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Survivor All Star'da diskalifiye sonrası bir de veda

Survivor All Star'da diskalifiye sonrası bir de veda
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Tartışmaların bitmediği Survivor All Star'da bu hafta 2 veda birden yaşandı. Acun Ilıcalı bir yarışmacının diskalifiye olduğunu duyururken eleme gecesinde de adaya veda eden isim belli oldu.

TV8 ekranlarında bu sezon tartışmaların, kavgaların ve olayların bitmediği Survivor All Star'ın eleme heyecanı büyük bir heyecanla başladı.

Dört adayın eleme potasında yer aldığı gecede adaya veda eden isim belli oldu. Geçen hafta Sema'nın diskalifiyesi ve Begüm'ün vedasının ardından bu hafta da bir isim adaya veda etti.

Acun Ilıcalı, geçen hafta acil durum konseyinde Sema ile bir araya geldi. Acun Ilıcalı, Sema'nın davranışının kabul edilemez olduğunu söyledi. Böylece Sema'nın diskalifiye olduğunu açıkladı. 

Tartışmaların bitmediği Survivor All Star'da bu hafta 2 veda birden yaşandı. Acun Ilıcalı bir yarışmacının diskalifiye olduğunu duyururken eleme gecesinde de adaya veda eden isim belli oldu.

Düellolarda Batuhan, Hakan ve Yaman elinden gelen çabayı sarf ederek en az iki hafta daha adada kalmayı garantilemek istedi. Ancak bir yarışmacının çabası yeterli olmadı. Düellolarda kaybeden isim ise Mustafa Kemal oldu.

Tartışmaların bitmediği Survivor All Star'da bu hafta 2 veda birden yaşandı. Acun Ilıcalı bir yarışmacının diskalifiye olduğunu duyururken eleme gecesinde de adaya veda eden isim belli oldu.

Yaman ve Mustafa Kemal'in yarışında kazanan Yaman kazandı. Hakan ve Batuhan arasındaki oyunda kazanan isim ise Batuhan oldu. Hakan ve Mustafa Kemal'in arasında oynanan düelloda skor önce 3-3 sonra 4-4 oldu. Heyecan dolu düelloda kazanan Hakan oldu.

Etiketler survivor all star veda diskalifiye acun ılıcalı
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