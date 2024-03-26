Survivor All Star'da Yunus Emre'ye üst üste bir ceza daha

Survivor All Star adasında aldığı cezalar nedeniyle bugüne kadar ödül oyunlarının ödüllerinden muaf kalan Yunus Emre, cezasının bittiği hafta da yeni bir ceza aldı.

Survivor All Star'da 24 Mart akşamı yayımlanan bölümde Kırmızı Takım ödül oyununu kazanmıştı. Kırmızı takım iki günlük tatil kazanarak takımla birlikte adadan ayrılmıştı. Ödül oyununda yaşananlar nedeniyle Kırmızı takım yarışmacısı yeniden ceza aldı.

Kırmızı Takım kazandıkları ödül oyununun ardından iki günlük tatile gitmişti. Bu ödülde Yunus Emre ve Nagihan arasında yaşananlar nedeniyle Acun Ilıcalı Kırmızı Takım yarışmacısına ceza verdi. Yunus Emre üst üste aldığı cezaların ardından henüz yeni ödül oyunlarından faydalanabilme şansı yakalamıştı. Fakat Acun Ilıcalı cezasını açıkladı.

Yunus Emre ödülden faydalanırken kullandığı Jet Ski ile takım arkadaşı Nagihan'ı yaralayabileceği için ceza aldı. Yunus Emre bundan sonra ödüllerin ardından bu gibi araçları kullanma şansı yakalayamayacak.