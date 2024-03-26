  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Survivor All Star'da Yunus Emre'ye üst üste bir ceza daha

Survivor All Star'da Yunus Emre'ye üst üste bir ceza daha

Survivor All Star'da Yunus Emre'ye üst üste bir ceza daha
Güncelleme:

Survivor All Star adasında aldığı cezalar nedeniyle bugüne kadar ödül oyunlarının ödüllerinden muaf kalan Yunus Emre, cezasının bittiği hafta da yeni bir ceza aldı.

Survivor All Star'da 24 Mart akşamı yayımlanan bölümde Kırmızı Takım ödül oyununu kazanmıştı. Kırmızı takım iki günlük tatil kazanarak takımla birlikte adadan ayrılmıştı. Ödül oyununda yaşananlar nedeniyle Kırmızı takım yarışmacısı yeniden ceza aldı.

Kırmızı Takım kazandıkları ödül oyununun ardından iki günlük tatile gitmişti. Bu ödülde Yunus Emre ve Nagihan arasında yaşananlar nedeniyle Acun Ilıcalı Kırmızı Takım yarışmacısına ceza verdi. Yunus Emre üst üste aldığı cezaların ardından henüz yeni ödül oyunlarından faydalanabilme şansı yakalamıştı. Fakat Acun Ilıcalı cezasını açıkladı.

Yunus Emre ödülden faydalanırken kullandığı Jet Ski ile takım arkadaşı Nagihan'ı yaralayabileceği için ceza aldı. Yunus Emre bundan sonra ödüllerin ardından bu gibi araçları kullanma şansı yakalayamayacak.

Etiketler yunus emre ceza kırmızı takım mavi takım acun ılıcalı survivor survivor all star
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Dev banka yıl sonu Dolar beklentisini değiştirdi Dev banka yıl sonu Dolar beklentisini değiştirdi Ölüm aylığı alanlara 5 bin TL promosyon ödenecek Ölüm aylığı alanlara 5 bin TL promosyon ödenecek Cübbeli Ahmet hastaneye kaldırıldı Cübbeli Ahmet hastaneye kaldırıldı Bakan Fidan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü Bakan Fidan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü İnternetten bebek satışı skandalı için hareket geçildi İnternetten bebek satışı skandalı için hareket geçildi Kar kraliçesi, Türkiye'de ilk defa bu kadar net görüntülendi Kar kraliçesi, Türkiye'de ilk defa bu kadar net görüntülendi İmamoğlu Tuzla’dan hükümete rest: ''Ankara’dan İstanbul'da kabine niye toplandı; anlayan var mı?'' İmamoğlu Tuzla’dan hükümete rest: ''Ankara’dan İstanbul'da kabine niye toplandı; anlayan var mı?''