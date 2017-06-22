Survivor'da kim elendi ? İşte finale kalan isimler

Survivor yarışmasında dün akşam yarı finale kalan 3 isim tek tek fikirlerini paylaşırken, bugüne yarışan tüm yarışmacılarda final hakkında görüşlerini paylaştılar. Survivor'da yarı final koltuğuna oturan 3 yarışmacı Adem, Serhat ve Ogeday heyecan dolu anlar yaşarken, finale kalacak yarışmacı gelen oyların sonucunda belli oldu.

Ailelerin de görüşlerinin alındığı yarışmada onlarda final koltuğunda oturan çocukları kadar heyecanlı olduğu konuşmalarından anlaşıldı.

SERHAT ÖZÜR DİLEDİ

Serhat dün akşam oylamanın yapıldığı sırada bir açıklamada bulundu. Bunu yapmassam içimde ukte kalacak diye sözlerine başlayan Serhat, 'adada tabiki hepimizin hataları oldu. Benimde hatalarım olmuştur ama bir tanesi benim içimde kaldı. Bunu burada halletmezsem vicdan azabı çekerim. O yüzden kendimden yaşça küçük kardeşim Eser'den özür diliyorum. Onun girdiğimiz münakaşa olmamalıydı.' dedi.

Bunun üzerine söz alan Eser West, madem böyle bir şey yaptı bu dakikadan sonra benim Serhat ağabeyimdir dedi ve iki yarışmacı aralarındaki kırgınlığı geride bırakarak yarı final akşamında barıştı.

SEMA VE PINAR TARTIŞTI

Sema ve Pınar arasında yaşanan gerginlik yarı final akşamında ortamın bir anda buz kesmesine neden oldu. Pınar'ın, kariyerlerindeki bir olaydan bahsettiği gecede, Sema'nın ona iftira attığını ve bunu Survivor'dan çıktığında antrenörlerine de danışarak doğruladığını açıklayarak bu konuyu da açıklığa kavuşturmuş olalım dedi. Sema'nın verdiği cevapların ardından ortamın gerilmesine Acun Ilıcalı müdahale etti ve burası şuan bunun yeri değil diyerek yarı final akşamında gerginliğin uzamasına engel oldu.

YARI FİNALE KALDIĞINI ÖĞRENİNCE ÇIĞLIK SESLERİ GELDİ

Yarı final gecesinin sonuna gelindiğinde kazanan ilk yarışmacının Adem Kılıççı olduğunu açıklayan Acun Ilıcalı ardından ikinci finalisti açıkladı. Büyük bir heyecana sahne olan bu anlarda yarışmacıların panik halleri yüzlerinden okunuyordu. Acun Ilıcalı'nın, Ogeday'ın ismini açıklamasının ardından salonda çığlık sesleri geldi. Ogeday'ı destekleyenlerin oldukça sevindiği gözükürlen, gönüllüler takımının yarışmacıları da büyük sevinç yaşadı.

Serhat rakiplerinden daha az oy alarak elenen isim oldu.