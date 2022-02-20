Tam 8 yıldır komada olan Kenan Işık'ın sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama

2014 yılında geçirdiği beyin kanamasından bu yana komada olan Kenan Işık'ın sağlık durumuyla arkadaşı Ozan Zeybek açıklama yaptı.

Oyuncu ve sunucu Kenan Işık’ın son durumuyla ilgili arkadaşı Ozan Zeybek açıklamalarda bulundu.

Işık, 21 Mart 2014 günü spor sonrasında saunaya girdikten sonra yere düşerek beyin kanaması geçirmişti. O günden bu yana komada olan Işık ile ilgili açıklama yapan Zeybek, her gün besin takviyesinin yapıldığını ve kendisine iyi bakıldığını söyledi.

Ozan Zeybek, A Spor kanalında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Nisan'da 8 yıl olacak. Ama bakımı çok iyi. Kenan Işık'ı nasıl biliyorsanız öyle. Her gün sakal tıraşı yapılıyor, besin takviyesi alıyor. Yatan hastalarda genellikle yaralar çıkar, zayıflama olur. Ama Kenan Işık bıraktığımız gibi. Çok iyi bakılıyor. Böyle hafızalarda kaldığı gibi. Ailesi tarafından çok iyi bakılıyor.”

Kariyerinde oyunculuğun yanı sıra haber sunma deneyimi de bulunan Kenan Işık, son olarak ‘Kim Milyoner Olmak İster?’ yarışmasının sunuculuğunu yapıyordu.