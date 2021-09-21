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Tarkan'dan hayranlarını üzen haber

Tarkan'dan hayranlarını üzen haber

Ünlü şarkıcı Tarkan, koronavirüs salgınının kontrol altına alınmasına kadar konser vermeyeceğini duyurdu.

Tarkan uzun süredir eşi Pınar Tevetoğlu ve kızı Liya ile birlikte Almanya'da yaşıyor. Koronavirüs salgının başlamasının ardından tüm yeni projelerini ve konserlerini erteleyen Tarkan, sakin bir hayatı tercih etti.

 Megastar, hayranlarından kendisine gelen konser taleplerine yanıt verdi. Tarkan'ın bir klasik haline gelen Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava konserleri bu yıl da yapılmayacak.,

"SABREDİN İNCİ TANELERİM"
Instagram'dan açıklama yapan Tarkan bir süre daha sahneye çıkmayacağını belirtti. Megastar paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sahneden, sizlerden bu kadar ayrı kalmamıştım hiç. Galiba o yüzden de eksik, yarım her şey. Sevginiz, ilginiz, o alkış ve tezahürat sesleriniz, özetle ruhumun ilacı olan o güzel enerjiniz olmadan ben ben gibi değilim.

“E o zaman neden konser yapmıyorsun?” diyenlerinizi duyuyorum.
Pandemi…

Biliyorum belirli tedbir kuralları çerçevesinde konserler yapılıyor şu an ama ben benim konserlerim için riskli buluyorum. Çünkü biliyorum, biz bir araya geldik mi koparız.
Kimse tutamaz bizi. Kural mural tanımayız. Kırarız bütün zincirleri :)…
E kimseyi tehlikeye atmak istemem.
Şu virüsü kontrol altına aldığımızda (ki o da aşılarımızı oldukça olacak), düzlüğe çıktığımızda kavuşuruz…
Sabredin inci tanelerim
Kavuşacağız mutlaka sabredin"

Etiketler tarkan konser hayran
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