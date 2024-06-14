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Tarkan'ın 7 yıl sonra çıkardığı albümde en çok dinlenen şarkılar belli oldu

Tarkan'ın 7 yıl sonra çıkardığı albümde en çok dinlenen şarkılar belli oldu
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Uzun süredir beklenen Tarkan'ın yeni albümü 'Kuantum 51' nihayet müzikseverlerin beğenisine sunuldu. 7 yıllık aranın ardından çıkan bu albüm, 12 şarkı içeriyor. İşte bu 12 şarkıdan en çok dinlenenler belli oldu.

Megastar Tarkan, 7 yıllık bir aradan sonra hayranlarını "Kuantum 51" adlı yeni albümüyle selamladı. 12 şarkıdan oluşan albüm, bugün tüm müzik platformlarında yerini aldı.

Albümün prodüktörlüğünü Tarkan'ın kendisi üstlendi. Uzun yıllardır birlikte çalıştığı Ozan Çolakoğlu 4 şarkının düzenlemesini yaparken, İskender Paydaş, Ateş Berker Öngören, Murat Matthew Erdem, Turaç Berkay Özer ve Mert Kemancı gibi isimler de diğer şarkılara katkıda bulundu.

 Albümdeki şarkıların çoğunun söz ve müziği Tarkan'a ait. Aysel Gürel'e ait iki şarkı, Güler Özince'nin bir bestesi, Turaç Berkay Özer, Murat Matthew Erdem ve Serkan İzzet Özdoğan'ın besteleri ve Günay Çoban'ın iki şarkı sözü de albümü zenginleştiriyor.

ALBÜMDE EN ÇOK DİNLENEN ŞARKILAR BELLİ OLDU

Albümün çıkışından bu yana geçen kısa sürede, 'Yo' adlı şarkı Youtube'da 200 bin görüntüleme ile zirvede yer alıyor. 'Çınar' ise 132 bin görüntülenme ile zirveye oynuyor. 'Olay' ve 'Şerbetli' ise 114 bin ile üçüncülüğü paylaşıyor.

Etiketler tarkan albüm tarkan yeni albüm
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