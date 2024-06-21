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Tolga Ayaz’dan yeni tekli

Tolga Ayaz’dan yeni tekli
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Tolga Ayaz'ın yeni teklisi çıktı!

 Söz, müzik ve düzenlemesi Tolga Ayaz’a ait “Döndüm Deliye” klibiyle birlikte yayında.

Son zamanlarda sosyal medyada ve konserlerde karşımıza çıkan Tolga Ayaz son teklisiyle dinleyicisini büyülemeye hazır.

Tolga Ayaz'ın yeni teklisi çıktı!

 Ezgisi ve sözleriyle akıllarda kalan “Döndüm Deliye” düzenlemesiyle birlikte de içindeki duyguyu güçlü bir şekilde yansıtmakta.

Etiketler Tolga Ayaz
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