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Ünlü yönetmen filmini eleştirenlere küfür etti

Ünlü yönetmen filmini eleştirenlere küfür etti
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Ünlü yönetmen Zeki Demirkubuz 15 Aralık'ta vizyona giren yeni filmi "Hayat" hakkında sosyal medyadan gelen eleştirilere küfürle karşılık verdi.

Yönetmen Zeki Demirkubuz, yeni filmi "Hayat" hakkında sosyal medyadan gelen eleştirilere küfürle karşılık verdi. 

Demirkubuz, 15 Aralık'ta vizyona giren yeni filmi "Hayat" hakkında sosyal medya üzerinden yapaılan yorumlara yanıt verdi

Bir sosyal medya kullanıcısının kullandığı "Siz ürettiğiniz bir eser ile tüm izleyicilerden onay almayı mı bekliyordunuz? Titriniz ortada iken neden böyle eleştirilere kulak asıyorsunuz? Kendinizi böyle şeylerle yıpratmayın" ifadelerine yanıt veren Demirkubuz, "Yeraltı filminden beri benimle uğraşan, alçakça kampanyalar yapan d... artık katlanamıyorum" dedi.

Sosyal medya platformu X üzerinden söz konusu paylaşımı alıntılayan Demirkubuz, şu ifadeleri kullandı: 

"Beklemiyorum.Her yazılana cevap verme, tweet atma meraklısı da değilim, sadece futbol sevgim yüzünden böyle ortalara dayanamıyor ve 'Yeraltı' filminden beri benimle uğraşan, alçakça kampanyalar yapan d... artık katlanamıyorum."

"MESELENİN KURUYLA SULUYLA NE İLGİSİ VAR"

Demirkubuz ayrıca bir başka kullanıcının Nuri Bilge Ceylan'ın "Kuru Otlar Üstüne" filmi ile kıyaslama yapmasına verdiği yanıtta ise şunları söyledi: 

"Kardeş, sen ordan devam et ama konunun kuruyla suluyla ne ilgisi var? Bunca yıldan sonra benim hala kadın sorununa çözüm bulmak için film yaptığımı sanıyorsun? Hem bu cinsiyet meselesini bize bu kadar dayatan yeni liberal yavşaklar ve çıkarcı dallamalardan sıkılmadınız mı artık!"

Etiketler Yönetmen Zeki Demirkubuz Zeki Demirkubuz küfür hayat eleştiri
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