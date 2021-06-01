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Ünlüler isyan ederken Tuğba Ekinci, Erdoğan'dan özür diledi

Ünlüler isyan ederken Tuğba Ekinci, Erdoğan'dan özür diledi

Yaptığı siyasi yorumlarla sık sık adından söz ettiren şarkıcı Tuğba Ekinci, normalleşme kapsamına alınmadıkları için tepki gösteren müzisyenlere gönderme yaparak ''Dünyanın en karizmatik Cumhurbaşkanı sizden müzisyenlerin tavrı adına özür diliyorum'' diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi.

Her fırsatta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sevgisini gösteren şarkıcı Tuğba Ekinci, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak çalışamadıkları için tepki gösteren müzisyenler adına özür diledi.

"MESLEKTAŞLARIM ADAM GİBİ TELAFFUZU ÖĞRENEMEDİ"
Yeni normalleşme tedbirleri kapsamında konserlere izin verilmeyince birçok ünlü isim sosyal medya hesaplarından tepki göstererek "Geçinemiyoruz" diye isyan etti. Ünlü isimlerin tepkilerinden rahatsız olan Ekinci ise Instagram hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını paylaşarak "Dünyanın en zeki en karizmatik Cumhurbaşkanı sizden müzisyenlere göre bir düzenleme bekliyorum. Meslektaşlarımın hitap şekilleri için ben özür dilerim. Adam gibi istemeye telaffuzu öğrenemediler ne yazık ki" dedi.

Normalleşmede ''unutulan'' sanatçılardan tepki yağdıNormalleşmede ''unutulan'' sanatçılardan tepki yağdıMagazin

 

 

Etiketler tuğba ekinci recep tayyip erdoğan
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