Ünlülere ''kumar'' soruşturması: Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil hakkında karar verildi

Yasadışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç, ''ev hapsi'' kararıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, yasa dışı bahise teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında sosyal medya platformlarında yüksek takipçili bazı fenomenlerin ve ünlülerin de aralarında bulunduğu hesaplarda çevrimiçi yasa dışı bahis sitelerinin reklamlarının yapıldığı tespit edildi.

Çalışmalar kapsamında aralarında şarkıcı Serdar Ortaç ve sunucu Mehmet Ali Erbil'in de bulunduğu 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bu sabah saatlerinde 23 kişinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyonda Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın da aralarında bulunduğu 16 kişi yakalanırken, 5 kişinin yurt dışında olduğu belirlendi.

Yakalanan şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi.

Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

"SUÇ YA DA ŞÜPHE VARSA GEREĞİ YAPILIR"

Gazetecilerin bahis soruşturmasıyla ilgili sorusunu yanıtlayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, davaları tek tek değerlendirmenin uygun olmadığını söyledi.

Yargının başlatmış olduğu bir soruşturma ve neticesinde gerçekleştirilen gözaltılar olduğuna dikkat çeken Tunç, kişilerin kendini savunacağını, suç ya da suç şüphesi varsa gereğinin yapılacağını söyledi.

SERDAR ORTAÇ'TAN İLK AÇIKLAMA

Serdar Ortaç, adliyedeki işlemleri devam ederken kendisini görüntüleyen basın mensuplarına kısa bir açıklamada bulundu. Ortaç, "Yani çok üzgünüm, doğru değil ama topluma yine de kötü örnek oldum. O yüzden çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.

ORTAÇ VE ERBİL'E EV HAPSİ

Yasadışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan ünlü şarkıcı Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil, ''ev hapsi'' kararıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafıdan yasa dışı hahisi teşvik ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkeme tarafından 'Ev hapsi' kararıyla serbest bırakılan sanatçı Serdar Ortaç adliyeden ayrıldı. Adliye çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ortaç, "Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldım. Çok pişmanım. Topluma kötü örnek olduysam Allah beni affetsin. Bu kumar belası hala başıma işler açıyor. Nasıl bir illetse bu. Herkesten özür diliyorum. Eğer millete kötü örnek olduysam. Bir şey diyemiyorum. Evimi barkımı aldı, paramı aldı, evliliğimi aldı, sağlımı aldı bir de adliyeye düşürdü. Bu kumarı daha nasıl kötüleyeceğiz? Millete nasıl anlatacağız? Bu işi bilmiyorum" diye konuştu.

'MALTA ADASINDA OYUNA GELDİK'

Gazetecilerin, 'Suçlama hakkında ne diyeceksiniz?' şeklindeki sorusunu yanıtlayan Ortaç, "Bilinçsizce oldu. Beni otel açılışına davet ettiler. Gittim Malta Adası'na, restaurant açılıyor diye. Orada katakulleye gelip cep telefonundan oyunu çektiler. Orada oyuna geldik. Bir şeyde diyemezsin gurbette. Yani Malta'da kaldıktan sonra bir şey diyemedim. Hatta maç açıktı, Serdar bey skor ne olur diye bana soruyor. Ben üst, alt ne olur onlardan anlamam. Pişmanım üzgünüm. Herkes kumarbaz olmuş. En az 50 milyon kumarbaz var. Bırakmazsanız hepinizin başına bunlar gelecek" ifadelerini kullandı. Ortaç açıklamasının ardından adliyeden ayrıldı.

DHA