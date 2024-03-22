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Yalı Çapkını dizisinde sürpriz ayrılık

Yalı Çapkını dizisinde sürpriz ayrılık
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Ekranların sevilen dizisi Yalı Çapkını'nda yaşanacak sürpriz ayrılık izleyiciyi çok üzecek..

Başrollerinde Mert Ramazan Demir ile Afra Saraçoğlu'nun oynadığı ve Çetin Tekindor, Emre Altuğ, Diren Polatoğulları, Şerif Sezer ve Turgut Tunçalp gibi güçlü isimler yer alan ekranların sevilen dizisi Yalı Çapkını'nın yıldız ismi diziye veda etmeye hazırlanıyor.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Star TV'de bu yıl ikinci sezonuyla yayınlanan Yalı Çapkını dizisinde 2. Sezonun başında Halis Ağa’nın yurt dışında yaşayan kızı Nükhet olarak dahil olan usta oyuncu Binnur Kaya ekibe veda edecek.

Ekranların sevilen dizisi Yalı Çapkını'nda yaşanacak sürpriz ayrılık izleyiciyi çok üzecek..

Diziye vedası çok konuşulacak olan Nükhet karakteri, senaryo gereği sağlık sorunlarını çözmek için ayrılacak. Karakterin ileriki bölümlerde tekrar diziye geri dönüp dönmeyeceği ise merak konusu…+

Ekranların sevilen dizisi Yalı Çapkını'nda yaşanacak sürpriz ayrılık izleyiciyi çok üzecek..

Etiketler Yalı Çapkını dizi veda sürpriz ayrılık mert ramazan demir Afra Saraçoğlu çetin tekindor emre altuğ Diren Polatoğulları Şerif Sezer Turgut Tunçalp Nükhet binnur kaya
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