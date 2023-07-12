Ekranların olay ismi Seren Serengil tatilden yaptığı ve seçim vaadine benzeten paylaşımda "Yazın çalışmak nedir? Herkes maaşını alıp işe gitmemeli" dedi. Serengil'in paylaşımının altına "parti kur oy verelim" yorumları yağdı.

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Magazin dünyasının "sivri dilli" ismi Seren Serengil sosyal medyadan yaptığı "yaz mesaisi" paylaşımıyla olay oldu.

Seren Serengil, yazın çalışmaya karşı olduğunu söyledi.

Serengil şunları söyledi:

"Acun'a bir konuda çok katılıyorum, insanlar yazın çalışmamalı... Asla çalışmıyorum yıllardır ve bütün tv sözleşmelerimde vardır, 23 yıldır haziran dedim mi giderim, eylül sonu dönerim. Herkes maaşını almalı yazın ama işe gitmemeli. Yazın çalışmak nedir ya, herkes bu sıcakta keyif çatmalı. Bir tek memurlar sevindi, zamlardan diğerlerinde böyle bir güzellik yapın. 3 ay tatil verin maaşlarında verin. Sizin vatandaşlarımız sadece memurlar mı?"

Acun Ilıcalı'nın "mesai" açıklaması gündem olmuştu

TV8'in ve İngiltere 2'nci ligi takımlarından Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, işçilerin mesai saatleri ve çalışma sistemi hakkında açıklamalarda bulundu. Türkiye Kalite Derneği'nde konuşan Ilıcalı, sabah erken saatte kalkmayı ve yaz aylarında çalışmayı eleştirdi.

Acun Ilıcalı şu sözleri kullandı:

"Benim bünyesel olarak bir şeyi yapma zorunluluğuna bir antipatim var. Sıra dışı bir şirketiz. Bizde mesai saati yok. Kimsenin işe gelmesine gerek de yok. Böyle bir beklenti de yok. Ben insanların herhangi bir saat düzeninde işe gelmesine karşıyım. Bir gün elimde bir güç olursa mesai saatlerini 10.30'da başlatmayı düşünüyorum. Niye sabah bu kadar erken kalkılıyor anlamış değilim. Niye erken kalkılıyor? Niye sabah 8 trafiği var?

İnsanlar uyusun ya. Bence insanların uyuması lazım. Niye müsait 10.30 ya da 11.00'da başlamıyor? O önceki 2 saatte dünya mı kurtuluyor? Hepimiz hep birlikte çalışmazsak aslında bir sorun olmayacak orada. Gün mü yetişmiyor? Ben ona da inanmıyorum... Zaten dünyayla saat farkları var, zaten her dakikayı yakalayamıyorsun. Biz yazın niye çalışıyoruz? Hava güzel, her şey güzel, niye çalışıyoruz abi ya? Onu anlamak mümkün değil."

"Bazı mecburiyetler bizim özel hayatımızı elimizden almış. Bazı kurallar çıkarılmış, kim çıkarmış bilmiyorum...Çok eski zamanlardan sert adamların kuralları ve bu kurallar şimdi de uygulanıyor. Biz niye sabah kalkıyoruz, biz niye temmuzda çalışıyoruz? Kim bunu çıkarmış anlamıyorum ya. Kim abi bizi sabah işe yollayan? Birisi zamanında sabah işe gidin demiş ve o günden beri sabah işe gidiyoruz."