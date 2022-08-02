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  3. Yıldız Tilbe ''Eteğini çıkar'' diyen hayranına ağzının payını verdi

Yıldız Tilbe'den ''Eteğini çıkar'' diyen hayranına bomba yanıt

İstanbul'da sahne alan Yıldız Tilbe, ''Eteğini çıkar'' diye bağıran kadın hayranına ''Seni sahneye çıkartıp eteğini de çıkartırım. Allah herkesi özgür yaratmış ama insanlar, insanları rahat bırakmıyor'' diyerek tepki gösterdi.

Sevilen şarkıcı Yıldız Tilbe, geçtiğimiz akşam Harbiye Açıkhava'da konser verdi. Peş peşe sevilen şarkılarını söyleyen Tilbe, bir ara kadın hayranından gelen "Eteğini çıkar" sözüyle neye uğradığını şaşırdı.

"SENİN SAHNEDE ETEĞİNİ ÇIKARTIRIM"
Sahneye yeşil ip detaylı bir elbiseyle çıkaran Tilbe, kendisine "Eteğini çıkar" diyen hayranına "Seni buraya çıkartır eteğini de çıkartırım. Bana 'eteğini çıkar' diyor. Önce sen yap da göreyim, belki ben de yaparım. Herkes özgürdür hayatım. Allah herkesi özgür yaratmış ve dünyaya bırakmış. Ama insanlar, insanları rahat bırakmıyor" şeklinde konuştu.

Etiketler yıldız tilbe etek konser
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