Yıldız Tilbe'nin sokak röportajı sırasında bir hayranıyla yaşadığı ilginç anlar kamerada

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe'nin İstanbul'daki alışveriş turunda bir hayranıyla yaşadığı ilginç anlar kameralara yansıdı.

Alışveriş turuna çıkan Yıldız Tilbe, “Bir kıyafete 1 milyon TL verir misiniz” sorusuyla şaşırdı kaldı. "Gerekirse pazardan giyinir kıyafete servet harcamam" diyen Tilbe, paranın değerini karıştırınca menajerinden yardım istedi.

Yıldız Tilbe, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Bir mağazadan çıkarken görüntülenen ünlü şarkıcı, "Şu an çok mutluyum. Çünkü makyaj malzemesi aldım. Eve gidince hepsini deneyeceğim" dedi.

Tilbe, sanatçıların pahalı sahne kıyafetleri sorulunca "Sabit bir modacım yok hepsini dolaşıyorum. Uygun bulduğum kıyafetleri alıyorum. Pazardan da olsa alırım" yorumunu yaptı.

Ünlü şarkıcı, muhabirlerin "Beğenirseniz bir kıyafete 1 milyon TL verir misiniz?" sorusu karşısında şaşırdı. Hesabı karıştıran Tilbe, menajerine "1 milyon TL kaç para yapıyor? Çok para değil mi? Eski parayla trilyon mu ediyor. Biz o kadar veriyor muyuz?" diyerek şaşkın halleriyle herkesi güldürdü.

Yıldız Tilbe, bir hayranının onu öpmek istemesiyle neye uğradığını şaşırdı. Maskesiz dolaşan Tilbe, hayranını iterek hızla bulunduğu yerden uzaklaştı.