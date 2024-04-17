Yılmaz Erdoğan'dan Cansu Taşkın'a dava açıklaması

Yılmaz Erdoğan'ın, geçtiğimiz haftalarda kendisiyle birliktelik yaşadığını iddia ederek birlikte yer aldıkları görüntüleri sosyal medyada kardeşi vasıtasıyla yayan Cansu Taşkın hakkında dava açacağı iddia edilmişti. Yılmaz Erdoğan'dan açıklama geldi.

Oyuncu, yönetmen ve yapımcı Yılmaz Erdoğan'ın sosyal medyada birlikte yer aldıkları görüntüleri dolaşıma sokulan Cansu Taşkın hakkında dava açmaya hazırlandığı iddia edilmişti.

Halktv'den Mustafa Balcı'nın haberinde Yılmaz Erdoğan'ın Yılmaz Erdoğan'ın bir süredir aşk yaşadığı iddia edilen Cansu Taşkın ve kız kardeşine dava açacağı öne sürülmüştü.

Yılmaz Erdoğan sosyal medya hesabından haberi yalanladı. Erdoğan, Cansu Taşkın ve Elif Vurgun'u dava etmeyeceğini söyledi. Erdoğan, "Geçtiğimiz yıl yaşanmış ve sona ermiş bir ilişki 'garip' bir şekilde gündeme geldi. Artık bu konunun kapatılmasını rica ediyorum. Kimseyi dava etmiyorum. Herkesin ve her şeyin sadece iyi yanlarını hatırlıyor, gerisini unutuyorum. Sevgilerimle..." dedi.