4 bine yakın basın kartı iptal edildi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, çeşitli nedenlerden dolayı son beş yılda 3 bin 804 basın kartının iptal edildiğini açıkladı. Oktay, “Mezkûr Yönetmeliğinin 29’uncu maddesinde belirtilen, işten ayrılma, unvan değişikliği, basın kartının yıpranması veya zayi olması gibi nedenlerle 2015 yılında 863, 2016 yılında 927, 2017 yılında 590, 2018 yılında 709 ve 2019 yılında (Ocak- Eylül) 715 basın kartı iptali yapılmıştır” dedi.

12 BİN 735 KİŞİ BASIN KARTI TAŞIYOR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bu yıl tarihi itibari ile 12 bin 735 basın mensubunun basın kartı taşıdığını ifade ederek, “Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığında basın kartı onaylanmayacak basın mensupları ve kuruluşlar şeklinde bir liste bulunmamaktadır” yanıtını verdi.

Basın kartının bu mesleği yapanlara verilen bir tanıtım kartı olduğunu ve basın mensuplarına verilen sarı basın kartı yönetmenliğinin, 1947 yılından günümüze kadar 14 kez değiştirildiğini hatırlatan CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Demokrasilerde basın bağımsız ve özgür yayın yapar. Basın özgürlüğü; serbestçe haber, fikir ve düşünceleri, çoğaltıcı araçlarla, açıklayabilme olarak tanımlanır. Basında temel olan bilgi ve düşünceleri serbest olarak toplayıp, yorum ve eleştiri yapabilmektir. Gazete, dergi gibi belirli zamanlarda çıkan yayınlarda çalışanlar ile haber ajanslarında bulunanlar için bir tanıtım kartı olan basın kartındaki son düzenleme, iktidarın belirleyiciliğini içermektedir. Buna rağmen yasal şartlara uygun yayın sağlayan ve kamuoyunda yer bulan yayın kuruluşu çalışanları için bir engelleme olması düşünülmemelidir” dedi.