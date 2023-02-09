Acılı depremzedeye bir muhabir ayıbı daha! Ayıptır, ayıp!

Deprem bölgesindeki acılı depremzedelerin isyanını görmezden gelen muhabirlere bir yenisi daha eklendi. Ne kadar acıdır ki büyük ayıba yine Show TV'nin muhabiri bir imzasını attı.

Show TV muhabiri, depremden en fazla etkilenen il Hatay’da mikrofon uzattığı vatandaşa yemek yediniz mi? diye sorunca vatandaşta yanıt olarak “Ne yemeği ya? Göçükte çocuklarımız. Kimsenin haberi yok. Devletin haberi yok, milletin haberi yok, belediyenin haberi yok. İş makineleri nerede? Ayıp, ayıp, ayıp. Polis nerede?" diye tepki göstermeye başlayınca muhabir depremzedenin sözlerini bitirmesini beklemeden mikrofonu çekerek vatandaşın yanından uzaklaştı. Depremzededen kaçan muhabire tepki yağıyorMedya