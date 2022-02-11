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  3. Ailesiyle barışmak için Esra Erol'a geldi, "Bu yaşta ben dul kalamam''' diyerek isyan etti

Ailesiyle barışmak için Esra Erol'a geldi, "Bu yaşta ben dul kalamam''' diyerek isyan etti

Esra Erol'a katılan ailesinden kaçarak Adana'da pide ustası Ramazan'a kaçan Ceylan'ın çığlıkları sosyal medyada gündem oldu.

ATV'de yayınlanan Esra Erol'da Ceylan'ın çığlıkları sosyal medyada viral oldu.

Kolejde eğitim gören ve çok başarılı bir öğrenci olan Ceylan, ailesinden kaçarak Adana'da pide ustası olan Ramazan isimli genç adamla evlendi.

Evliliğin ardından, her iki ailenin de evliliği kabul etmeyerek gençleri reddetti. Ceylan ve Ramazan, Esra Erol'dan yardım istedi. 3 aylık hamile olan Ceylan'ın, evlenmesine izni olmadığını belirten annesine çığlıklarla bağırdığı anlar sosyal medyada gündeme oturdu.

Özellikle bilgiç tavırla annesine bağırarak “Bu yaşta ben dul kalamam” diyerek isyan ettiği o görüntüler sosyal medyada paylaşım rekoru kırıyor.

Etiketler ceylan esra erol çığlık
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