Basın Kartı sahiplerinden sadece %10'u iletişim mezunu çıktı

Türkiye’de basın kartı sahiplerinin yalnızca yüzde 10’u iletişim fakültesi mezunlarından oluştu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, iletişim fakültelerinin yılda 10 binden fazla mezun vermesine karşın istihdamda ciddi sorunlar yaşandığını belirterek, “Türkiye’de basın kartı sahiplerinin yalnızca yüzde 10’u iletişim fakültesi mezunu. Binlerce mezun işşiz” diye konuştu.

İlgezdi’nin basın kartları ile ilgili vermiş olduğu bilgi edinme başvurusu yanıtı, Türkiye’de 12 bin 935 sarı basın kartı sahibinin yalnızca yaklaşık yüzde 10’u olan bin 350 sinin iletişim fakültesi mezunu olduğunu ortaya koydu.

'İLETİŞİM FAKÜLTELERİ EN ÇOK İSTİHDAM SORUNU YAŞAYAN BÖLÜMLERDEN'

CHP’li İlgezdi genç ve eğitimli işsizliğin Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdığını anımsatarak, “Yılda 10 binden çok mezun veren iletişim fakülteleri de en çok istihdam sorunu yaşayan bölümlerden biri. Bu kadar yüksek sayıdaki mezuna rağmen tüm Türkiye’deki sarı basın kartlı mezun sayısı yalnızca bin 350” diye konuştu.

Türkiye’de planlama yapılmadan açılan fakültelerin gençleri işsizliğe ittiğini söyleyen İlgezdi, “Ülkemizde 67 İletişim fakültesi var, 10 başka fakültede de iletişim eğitimi veriliyor. Yılda 10 binden fazla mezun işsizlikle baş başa kalıyor” dedi.

LİSE MEZUNU BASIN KARTI SAHİBİ İLETİŞİM MEZUNLARININ İKİ KATI

İlgezdi’nin sorusuna verilen yanıta göre basın kartı sahiplerinin eğitim durumları lisans ve üzeri 8 bin 445, ön lisans bin 117, lise 2 bin 716, ilkokul 391 ve bilinmeyen 887 olarak sıralandı. Veriler lise mezunu basın kartlı sayısının, iletişim fakültesi mezunlarının 2 katından fazla olduğunu ortaya çıkardı.