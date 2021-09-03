Buket Aydın ekranlara geri dönüyor

Yeni programıyla ekranlara geri dönmeye hazırlanan Buket Aydın, Türk televizyonlarında bir ilki gerçekleştirecek.

Buket Aydın, yeni televizyon programıyla ekranlara geri dönüyor. Projepark Yapım tarafından hazırlanan, orijinal Türk formatı olan ‘Tarafını Seç’ Buket Aydın’ın sunumuyla Haber Global’de izleyici ile buluşacak.

Tartışma kültürünü değiştirmeyi hedefleyen programda en sevilen ünlülerden en dikkat çeken siyasilere kadar birçok tanınan ve bilinen isim ağırlanacak.

Formatı Özlem Çelik ve Özcan Maviş tarafından geliştirilen programda, taraflar bir araya gelmeden tartışacak, jüri ise sosyal medya olacak.