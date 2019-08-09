Demirören Medya'da deprem devam ediyor ! İsmi çıkarıldı...

Doğan Grubu’nun yayın organlarını satın alarak tarihin en büyük medya tekelini oluşturan Demirören Grubu’ndan yine bomba etkisi yaratacak bir ayrılık haberi geldi.

Büyük el değiştirme sonrası bir türlü istikrarı yakalayamayan ve uzun zamandır tüm yayın organlarını satacağı konuşulan Demirörenler, bu kez en çok güvendikleri ve her şeyi emanet ettikleri ismi koltuktan kaldırdı.

Medyaradar’ın haberine göre; Demirören Medya Grubu CEO’su Mehmet Soysal’la yollar ayrıldı.

Soysal'ın isminin yarın yayınlanacak gazetelerdeki künyeden çıkartıldığı ve Hürriyet Gazetesi'nde köşe yazarı olarak devam edeceği gelen duyumlar arasında yer aldı.

ÜST YÖNETİM KOMPLE DEĞİŞİYOR

Grupta hafta başından beri birçok kritik pozisyona özellikle A Haber kökenli isimlerin atanması dikkat çekiyordu.

DHA'nın mevcut genel müdürü Salih Zeki Sarıdanişmet’in yerine Kubilay Gülbek’in, CNN Türk Genel Müdürü Bora Bayraktar’ın yerine ise Murat Yancı’nın geçmesi ise bu atamaların en dikkat çekici olanlarıydı.

Soysal’ın gözde adamlarından olan dijital içerikler sorumlusu Bülent Ayanoğlu’nun da dün apar topar izne çıkarılması "Sıra Soysal'a mı geliyor?" sorularının sorulmasına neden olmuştu.

MEHMET SOYSAL KİMDİR?

Mehmet Soysal, 1964 tarihinde Elazığ‘da doğdu. Üniversitede Kamu Yönetimi ve Sinema-Televizyon eğitimi aldı. Daha sonra ABD‘de California eyaletinde kurulu bulunan uzaktan eğitim faaliyetlerini sürdürmekte özel bir üniversite olan Preston University‘de Siyaset Bilimi eğitimine devam etti.

Soysal, 1983 yılında Türkiye Gazetesi‘nde gazeteciliğe başladı. Meslek hayatını 1992 yılından itibaren TGRT TV’de devam ettirdi. 3 ayrı kitap yazdı ve çeşitli belgeseller hazırladı.

2010 yılındaki Beşiktaş Kongresi’nde başkanlığa yeniden seçilen Yıldırım Demirören yönetiminde Mehmet Soysal, Beşiktaş’ın yeni yönetim kurulu üyesi oldu. İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı yaptı.

1999 ile 2010 yılları arasında TGRT ve TGRT Haber‘de 12 yıl süreyle Genel Yayın Yönetmenliği görevlerinde bulundu.

2014 – 2016 yılları arasında iki yıl boyunca Vatan gazetesinde çalıştı. 12 Mart 2016 tarihinden itibaren Milliyet‘te köşe yazıları yazmaya başladı.

22 Nisan 2016 tarihinde Demirören Medya Grubu İcra Kurulu Başkanlığı görevine getirildi

Mehmet Soysal, 1993 yılında evlendi. 18 yıl evli kaldıktan sonra boşandı, görev yaptığı spiker Seçil Erus ile 2011 yılının kasım ayında evlendi. Nikahı Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül kıydı. Nikah şahitliklerini ise Beşiktaş Kulübü başkanı Yıldırım Demirören ve babası Erdoğan Demirören, iş adamı Yılmaz Ulusoy yaptı.