Ebru Baki'nin yeni kanalı belli oldu
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
tv100 ile yollarını ayıran gazeteci Ebru Baki'nin yeni kanalı belli oldu. Baki, Halk TV'de izleyiciyle buluşacak.
Geçtiğimiz günlerde tv100’de işine son verilen gazeteci Ebru Baki’nin yeni adresi belli oldu.
Sosyal medya hesabı X’ten paylaşım yapan Baki, Halk TV’de yoluna devam edeceğini duyurdu.
Baki, “Sizlerden uzak ve ayrı kalmak zor. Yeni adresimiz Halk TV’de buluşmak heyecan verici olacak. Bu yolculukta beraber olmayı diliyorum. 20 Ekim Pazartesi saat 08.00’de Halk TV’de bekliyoruz” ifadelerini kullandı.
Sizlerden uzak ve ayrı kalmak zor. Yeni adresimiz Halk TV’de buluşmak heyecan verici olacak. Bu yolculukta beraber olmayı diliyorum. 20 Ekim Pazartesi saat 08.00’de Halk TV’de bekliyoruz.@halktvcomtr— Ebru Baki (@EbruBaki) October 16, 2025
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol