Güncelleme:

tv100 ile yollarını ayıran gazeteci Ebru Baki'nin yeni kanalı belli oldu. Baki, Halk TV'de izleyiciyle buluşacak.

Geçtiğimiz günlerde tv100’de işine son verilen gazeteci Ebru Baki’nin yeni adresi belli oldu.

Sosyal medya hesabı X’ten paylaşım yapan Baki, Halk TV’de yoluna devam edeceğini duyurdu.

Baki, “Sizlerden uzak ve ayrı kalmak zor. Yeni adresimiz Halk TV’de buluşmak heyecan verici olacak. Bu yolculukta beraber olmayı diliyorum. 20 Ekim Pazartesi saat 08.00’de Halk TV’de bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

 

