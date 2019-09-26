Fatih Altaylı: ''Ayda kaç kere seks yapacağımıza da karışacak mısınız!''

Sigara içmediğini belirten Habertürk yazarı Fatih Altaylı, "Çocukken anam babam karışmadı bu kadar bana. Bu yasakları duydukça vallahi sigaraya başlayasım geliyor. Size ne kardeşim. Sigarayı kökten yasakladım deyin hiç itirazım olmaz” dedi.

Altaylı "O makam riske edilir mi!" başlığıyla bugün yayımlanan yazısında, “Paketini 50 TL yapın ona bir şey demem. Ama satıyorsan. Serbestse, kimin nerede içeceğinden size ne? Her haltımıza karışmak zorunda mısınız? Yakında kaç kere tuvalete gideceğimize ya da haftada ayda kaç kere seks yapacağımıza da karışacak mısınız!” ifadesini kullandı.

Altaylı yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Artık bana fenalık geldi.

Sürekli olarak burnuma doğrultulan bir parmak “Şunu yapma, bunu yapma, onu yapamazsın, bunu yapamazsın” deyip duruyor.

Sıkıldım artık.

Çocuk muyuz, salak mıyız!

Çocukken anam babam karışmadı bu kadar bana.

Muhtemelen size de!

Ne oluyoruz yahu.

Şimdi de otomobilde sigara içme yasağı getirdiler. 1996'dan beri var olan kanunu uygulamak şimdi mi aklınıza geldi? O zaman ben de polise bugüne kadar görevi ihmalden suç duyurusunda bulunayım, olur mu!

Sigara falan içmiyorum.

40 yıldır arada puro içerdim onu da bıraktım ama yeter.

Bu yasakları duydukça vallahi sigaraya başlayasım geliyor.

Size ne kardeşim.

Sigarayı kökten yasakladım deyin hiç itirazım olmaz.

Paketini 50 TL yapın ona bir şey demem.

Ama satıyorsan.

Serbestse, kimin nerede içeceğinden size ne?

Her haltımıza karışmak zorunda mısınız?

Yakında kaç kere tuvalete gideceğimize ya da haftada ayda kaç kere seks yapacağımıza da karışacak mısınız!

Ne bu be!"