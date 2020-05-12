Fatih Altaylı’nın 2 gündür ekranlara çıkmama nedeni belli oldu

Habertürk’te Teke Tek programında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ağırlamasının ardından yandaşların ve trollerin hedefi haline gelen Fatih Altaylı’nın 2 gündür ekranlara çıkmaması izleyicilerin dikkatini çekti.
RTÜK, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in yayın konuğu olduğu “Teke Tek” programında Fatih Altaylı’nın sözleri nedeniyle Habertürk’e ceza vermişti.
FATİH ALTAYLI: İZİN YAPIYORUM
Fatih Altaylı, bir takipçisinin “Fatih Altaylı dün akşam yayında yoktu bu akşam da yok. Neler oluyor” sorusuna “Bir şey olmuyor. Bir kaç gün izin yapıyorum” yanıtını verdi.
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