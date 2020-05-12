  1. Anasayfa
  2. Medya
  3. 12 Mayıs 2020 07:55

Fatih Altaylı’nın 2 gündür ekranlara çıkmama nedeni belli oldu

Habertürk TV'deki Teke Tek programında İYİ Parti lideri Meral Akşener'i ağırladıktan sonra 2 gündür ekranlara çıkmayan gazeteci Fatih Altaylı'nın, ekranlarda yer almamasının nedeni ortaya çıktı.

Fatih Altaylı’nın 2 gündür ekranlara çıkmama nedeni belli oldu
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Habertürk’te Teke Tek programında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ağırlamasının ardından yandaşların ve trollerin hedefi haline gelen Fatih Altaylı’nın 2 gündür ekranlara çıkmaması izleyicilerin dikkatini çekti.

RTÜK, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in yayın konuğu olduğu “Teke Tek” programında Fatih Altaylı’nın sözleri nedeniyle Habertürk’e ceza vermişti.

FATİH ALTAYLI: İZİN YAPIYORUM

Fatih Altaylı, bir takipçisinin “Fatih Altaylı dün akşam yayında yoktu bu akşam da yok. Neler oluyor” sorusuna “Bir şey olmuyor. Bir kaç gün izin yapıyorum” yanıtını verdi.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
fatih altaylı , habertürk , izin , ekranlar , habertürk tv , teke tek
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM